陳超明質詢提製作口罩套挨批 蘇貞昌拿曾國藩名言安慰

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢衛福部長陳時中，指口罩不一定要在工廠製作，可以透過社區年長者來做，就能解決當今口罩不足的問題，在網路上挨批。隔天他也解釋並非要製作「醫療口罩」，而是以抗菌力強的材質製作「口罩套」，不滿被斷章取義。他今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，問蘇貞昌他「何錯之有」，蘇貞昌安慰他不要生氣，並安慰「曾國藩也講過，為政之道無他，耐煩而已。」

陳超明指出，他推展社區口罩被修理，但他當初推動是因為民眾拿不到口罩，甚至跟他說，「你做立委連口罩拿不到，做什麼立委」，他聽了心裡很難過，採取應變措施，所謂口罩套是指循環抽取式口罩，醫療口罩欠缺時可以使用，他被修理得很累，他認為先求有再求好，總比沒有好，他不知道媒體或網軍是怎麼樣？

陳超明說，重複性使用的子母口罩套，是指口罩不足時的應變措施，加強防疫宣導，他不知道他哪裡不對？

蘇貞昌聽完後安慰他，要他不要在意，「就是因為你是國會議員，你講話人家注重，人家沒壞意，不是行政團隊給你修理喔，我一直給人家批評，也加減檢討自己，好的（意見）就撿起來用。」陳超明又說，「我何錯之有？請記者跟網軍確實報導。」

陳超明隨後說，晚清名臣曾國藩曾說，社會大亂之前，有三種前兆，第一是黑白不分，第二是善良的人越來越謙虛，無用的人越來越猖狂。第三是問題到了嚴重的程度之後，凡事皆被合理化，一切均被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番，最後大清朝灰飛煙滅。

陳超明接著說，他越想越氣，他也不滿館長批評他，反批「館長幹來幹去，我比他會幹」，還有音樂家說他是廢物質詢，但他認為許多批評是偏頗斷章取義羞辱他，「這是我心中的感觸。」

隨後蘇貞昌說，曾國藩也講過，為政之道無他，耐煩而已，「做對就被稱讚，做不對人家給我們指教，不用生氣。」