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羅智強證實掌國民黨革實院 上任後他要做四件事

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台北市議員羅智強。本報資料照片
台北市議員羅智強。本報資料照片

台北市議員羅智強證實接國民黨革命實踐研究院，對於未來如何培養年輕人，他表示要做四件事情，互動、傳承、舞台、發展，透過新媒體與新媒體平台的建構去做這件事，沒有資源的國民黨無法再用過去那種家大業大的做法，必須去創造綜效，也就是綜合性創造讓年輕人成長和發展的平台。

他表示，互動就是跟年輕人多接觸，多了解他們的想法；傳承就是培養對參政有興趣的年輕人。雖然國民黨現在不是執政黨，更需要建構舞台，可以從新媒體開始，運用小資源去擴大平台，他能藉由過去的經驗去協助黨中央；當年輕人有舞台培養自己的發展性跟影響力的時候，國民黨就要提供機會給他們參政，甚至是選舉。

國民黨 羅智強 新媒體

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