影／紓困方案欲加碼400億 藍綠立委質疑救命錢不夠用

為了因應新冠肺炎(COVID-19)所帶來的經濟衝擊，行政院先是祭出了600億的紓困方案救市，如今總統蔡英文再下指示，紓困方案預計再加碼400億。行政院長蘇貞昌表示已要求各部會盤點業務，但目前尚未定案，之後會再和民眾說明。不過加碼這400億到底夠不夠用？藍綠立委都持保留態度。民進黨立委高嘉瑜說，鄰近的港澳甚至是美國，都採取發送現金方式，更直接批評，上一波的振興券其實是於事無補。國民黨立委曾銘宗喊話，香港紓困金額規畫高達4600億，韓國也有近3000億，所以第二波別只規畫400億，否則很可能又不夠用。國民黨立法委員鄭麗文則希望這些錢能及早撥入民間，讓有需要的民眾能早點拿到救命錢，形容紓困金額就像是葉克膜和救生圈，別等到水滅頂後才發，不然都沒有用。