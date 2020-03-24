國民黨人事／羅智強確定掌革實院 左正東暫代大陸部

國民黨主席江啟臣明天將在中常會公布第二波人事，今天下午已發出派令。大陸事務部主任確定由暫代前副主任左正東暫代，革命實踐研究院院長則由台北市議員羅智強出任。

左正東證實暫代主任，至於為何是暫代，他表示主席有他的考量，因為目前團隊都還在整建調整當中，相關的任務及未來的分工，主席都有他的規劃，相信等團隊到定位了，主席會說明他的想法，「既然加入團隊就是團隊的一份子，那就根據主席的大方向去執行」。

在革實院方面，江啟臣希望能重新培訓藍營年輕人，藉由到黨部、立院以及地方服務處實習，培養新一代國民黨青年軍，因此希望借重羅智強在網路上的高人氣以及創意，盼他能帶領國民黨走向年輕化，讓培訓制度化。

左正東去年因不滿國民黨不分區立委名單憤而請辭，當是他選在吳核定名單前提出辭呈，希望吳敦義能夠再重新考慮，不料吳最後仍是成全了他。吳當時認為排名部分區第四名的吳斯懷必須重新考慮，他也公開呼籲吳敦義要調整。

此外，由於左正東目前為代理主任，而日前則傳出由黃奎博兼任大陸事務部主任。黃則表示，這確實是一個可能的選項，如果江要他兼任他也不排除，但江啟臣有他的想法，他尊重江的安排。黃是大江啟臣一屆的政大外交系學長，他不僅為國安會前秘書長蘇起（創立九二共識名詞者）子弟兵，更是馬政府時期的重要外交幕僚，曾參與「馬習會」，去年也擔綱高雄市長韓國瑜的國政顧問團成員。