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國土法爭議第15條為何不修了 管碧玲這樣說
「國土計畫法」爭議持續，立法院程序委員會今天將民進黨立院黨團所提「國土計畫法」修正草案增列為本周五立法院院會的報告事項，將在院會闖關。對於爭議的第15條，民進黨團版本並未提出相對應的修正條文。對此，民進黨立委管碧玲表示，此時修國土法，面臨沒有足夠時間縱深和社會氛圍來理性溝通的困境，要有共識，遙不可及。
行政院版國土法第15條明定，「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由，引發何謂國家重大建設質疑。管碧玲臉書指出，黨團曾經試圖限縮在對土地友善的領域，僅在「新能源、文化、以及農業等國家重大政策」給予彈性，並展開溝通，但最後仍然沒有取得共識。
管碧玲說，無論是認為國土計畫必然會遇到局部調整的彈性需求，應該要給予「國家重大政策」作為可因應途徑的內閣成員；或是認為國土計畫不能開後門，主張剛性國土計畫的民間意見與反對黨主張，兩邊都很難被說服。
管碧玲表示，黨團最後決定只處理期程問題，預計周五會完成付委，但「做了決定，沒有如釋重負的感覺」，因為各種思考的片面性並沒有被整合，防疫期間，溝通起來確實是「卡卡的」。
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