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民進黨團版國土法程委會列報告事項 周五院會闖關
「國土計畫法」爭議持續，立法院程序委員會今天將民進黨立院黨團所提「國土計畫法」修正草案增列為本周五立法院院會的報告事項，將在院會闖關。
民進黨團所提版本針對第45條、第47條修法。第45條對於國土計畫期程規範，民進黨團版修正各縣市國土計畫法作業期程為3年、國土功能分區圖作業期程為4年；若修法通過，原本需要6年完成國土規畫的期程，將可延長至9年。
對於國土法另一條爭議的第15條，讓「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由部分。民進黨團版本並未提出相對應的修正條文；第47條部分，則新增「本法修正條文自公布日施行」。
民進黨團書記長鍾佳濱表示，現行國土法在2015年馬政府時期上路，由於當時對施行期限評估與現實有落差，造成相關期限無法達成，必須修法解決；黨團目前立場是先將期限延長，讓國土法能繼續走下去；至於具體國土計畫該如何施行再來處理。
目前包括時代力量立院黨團、民眾黨立院黨團，以及民進黨立委林淑芬都各自提出「國土計畫法」修正草案，多聚焦在皆延長縣市國土計畫年限討論。
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