影／吳斯懷成改革絆腳石？朱立倫：不分區將有更嚴考核
國民黨台北市議員徐巧芯發起，以培養新人才為訴求的「日知學塾」今(24)日舉行上線記者會，大陣仗邀請國民黨前主席朱立倫、國民黨立院黨團總召林為洲、國民黨副秘書長柯志恩等人出席。「日知學塾」以開放實習的名額希望廣納年輕人，進行國民黨更快速的改革。只是力求革新的同時，不分區立委吳斯懷上任至今的發言飽受爭議，讓國民黨不斷失分，柯志恩笑稱希望「日知學塾」的政治線上課程，也可以讓黨內60歲以上的不分區立委來參加。對於吳斯懷引發的爭議，朱立倫表示黨內要角有私下討論過，未來在黨中央，不分區會有更嚴格的考核制度，改革絕對不能淪為曇花一現。
外界也好奇，透過「日知學塾」培養青年人才，是否有布局明年競選黨主席的意味？朱立倫則反駁，「我要布局的話，直接選就好啦」，他目前沒有考量，僅希望讓更多年輕聲音進到藍營內。
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