國土計畫法修法 為大南方計畫鋪路

行政院日前提出國土計畫法修法草案，納「國家重大建設」不受通盤檢討限制，可適時檢討變更國土計畫，備受爭議。據悉，此案由行政院政委張景森主導，欲為「大南方計畫」鋪路。內政部也在新聞稿中以「大南方計畫」為例，稱現行國土法缺乏彈性，若不能適時檢討變更，將造成縣市政府後續難以因應。

行政院於2月20日通過「國土計畫法修正草案」，其中除了延長各縣市訂定、公告國土計畫的時程，也將「經行政院核定之國家重大建設計畫」納入得以適時檢討變更，免於「全國國土計畫每10年通盤檢討一次，直轄市、縣（市）國土計畫每5年通盤檢討一次」的限制。但草案通過後受到民間環保團體的強力批評，指是為幫開發「開後門」。

由於現行國土法已將「政府興辦」的公共建設納入可適時檢討變更的範疇，但未納入政府與民間一起合作的建設，行政院所提草案，鎖定納入公部門與私部門的合作計畫。內政部營建署則表示，若國土計畫法不修，則官方與民間合作的重大建設恐得回歸「都市計畫法」規範進行，不但拉長時間，最後結果也可能缺乏國土計畫的宏觀視野。

據悉，行政院日前修法態度堅決，雖曾召集六都代表溝通，但出席代表透露，政院僅在2月20日院會中與直轄市代表討論，即通過草案，形同要大家背書。

為回應爭議，內政部分別在2月21日、2月23日，以「賦予規劃作業彈性」，以及「因應全球氣候變遷和國際政經情勢變化」發布澄清稿。不過環保團體私底下反應，稱眼前並無迫切的建設計畫，不懂政府為何要大動作修法。

包括時代力量、民眾黨等在野黨，和民進黨立委林淑芬、洪申翰則在2月26日聯手舉行記者會，批國土計畫倒退；受邀參加的內政部政務次長花敬群則在會中點出「大南方計畫」，稱現行國土計畫未將其納入。

內政部也在當日下午發出新聞稿，以「大南方計畫」為例，稱該計畫以「聚落帶動發展」為主軸，但南部相關縣市的國土計畫目前無法納入，如無法適時變更檢討，待計畫核定後，將造成縣市政府後續難以因應。

據了解，針對蔡英文總統於選前提出的「大南方計畫」，行政院由張景森負責，正草擬「台灣南部（濁水溪以南）國土區域發展特別條例」初步計畫4年匡列8千至9千億元預算。

知情人士表示，重點鎖定沙崙的「高鐵特定區」，並分析預算疑在前瞻計畫期滿後，藉由「前瞻基礎建設特別條例」第7條，「後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，」以特別預算編列。