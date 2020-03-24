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【即時短評】防疫銀彈告急 國土法不急

聯合報 / 記者陳熙文／台南即時報導

新冠肺炎疫情升級，蔡政府一切以防疫為優先，現階段已不再執意修法、不再堅持納「行政院核定之國家重大建設」得適時檢討變更國土計畫。除了在政治層面避免另闢戰場，將精神全力投入防疫陣線，財政上的配置恐怕亦是考量之一。

針對疫情對經濟的衝擊，蔡英文總統日前在總統府發表「敞廳談話」，除了運用由立法院已經通過的600億元紓困防疫特別預算，並計劃撥出約400億元移緩濟急的預算及各項基金，共規劃1千億元之譜投入紓困與振興經濟。然而，這1千億元已然壓縮蔡政府過去所累積的財政餘裕。

蔡政府上台後，我國財政屢創佳績，連年有歲入歲出賸餘。一般而言，歲計賸餘僅能用於還債，難以挪做他用，但政府靈活調度，透過特別預算的方式移用，目前除了150億元投入「新式戰機採購特別預算案」，亦把300億元投入紓困特別預算。

儘管去年度也有賸餘，但疫情何時緩和，仍是未知數，1千億元能否應付，還是必須編列第二波特別預算因應，誰也說不得準。雖說，財政部指出，政府舉債額度，扣除較為迫切的未來新式戰機採購特別預算舉債需求2322億元，仍有約1.6兆元舉債額度，但政府短期內恐怕沒有資金大興土木，投入大規模的建設計畫。

有鑑於此，若是國土計畫法修法當真是為了「大南方計畫」佈局，或者賦予未來任何重大建設計畫彈性，那顯然政府目前有些無能為力，更不可能在疫情期間另行舉債、編列特別預算，推動如此龐大的政策目標，否則不但空耗好不容易積累的政治能量，更違背蔡政府財政紀律的光環。

假如重大建設無限期擱置，國土法第15條修或不修，似乎也不是那麼重要。

疫情 戰機

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