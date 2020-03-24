修防疫條例避空白授權？ 綠委：疫情變化快難正面表列

時代力量黨團今天提出 「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，匡列出何謂必要之應變處置或措施，以完備法源。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，疫情變化速度非常快，限制事項難以用正面表列方式全部匡列，只怕會「列得越清楚，漏得越多」，呼籲對法案還是要有信任基礎，讓指揮官能有適度彈性以因應防疫需求。

鄭運鵬表示，新冠肺炎屬突發事件，這隻「黑天鵝」來得又快又急，加上疫情變化快速，難以對每個因應疫情需要的限制都加以表列。鄭說，該法案朝野協商時就曾針對第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」是否有空白授權疑慮加以討論，也有黨團提出上萬字的表列限制事項，但如今回頭看，仍會發現有許多遺漏之處。

鄭運鵬指出，防疫所需的限制措施是有其緊急性，若每一項措施都要加以表列，恐會在疫情進一步變化時難以因應，屆時是否又要在此啟動修法？因此給予指揮中心適度的彈性，是現行的較可行辦法。

鄭運鵬呼籲，朝野對特別條例還是要有信任基礎，相關限制措施都是出於防疫所需，「不會搞到變成戒嚴」；且特別條例有落日期限，時間到了指揮中心的權限就會停止。

國民黨團書記長蔣萬安表示，大方向支持透過修法補足空白授權漏洞，但特別條例畢竟是暫時性法律，黨團近期也規畫提出「傳染病防治法」修法，盼建立更完整、長久的制度面；民眾黨團總召賴香伶同樣支持用立法讓授權完備，但建議由了解實際需要限制哪些項目的行政機關發動，會更合適。