朱立倫兒子已從美國返台 目前居家檢疫中
國民黨前主席朱立倫昨天與海外學生以及國人連線，希望政府能讓家人幫忙領口罩寄到國外，或是政府在外館採口罩實名制方式讓他們領取。朱立倫今出席公開活動被問到在美國唸書的兒子，朱立倫說，兒子春假已經回來，現在居家檢疫中。
對於海外國人期盼政府能提供口罩，朱立倫說，這絕對是海外第一線留學生與打工的人的心聲，至少先讓家人用口罩實行制領取口罩後寄送給他，否則對於所有海外的朋友們，家人也擔心，海外也無法受到照顧。
此外，對於AIT主席裡是莫健日前與新北市長侯友宜會面，朱立倫表示這樣很好，不管是美國、歐盟各國，以及亞太重要盟邦都要多接觸，讓大家能夠有更多機會了解，尤其是和藍營，不管是藍營的地方首長或民意代表或黨中央，多接觸都是好事。
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