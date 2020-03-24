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江啟臣15縣市研討會無首長到 朱立倫建議開視訊
國民黨中央昨召集15縣市代表開防疫研討會，由於未有縣市長到場，主席江啟臣遭外解質疑領導能力。對此，國民黨前主席朱立倫今受訪表示，防疫期間人到的困難度非常高，他建議未來要討論地方事務可採視訊方式。
朱立倫表示，這個時機點要跟地方開會人到的困難度非常高，此時連中央都用視訊開會，所以他建議未來要跟地方討論事務可採視訊，不一定要實體人到的方式，現在大家都在防疫。
朱立倫說近期有與江啟臣通過電話，給江加油。朱說，現在更重要的是，在防疫期間如何讓防疫工作做得更好，讓民眾更安心，尤其是海內海外諸多朋友都要予以關心。
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