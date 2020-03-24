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綠委提公益揭弊保護法 建立通報保護官、擴大保護家屬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委吳玉琴將提案立「公益揭弊保護法」。版本將提出建立「公益通報者保護官」、並擴大強化揭弊者保護，除本人外，也保護配偶、直系血親等。記者／林麗玉攝影
民進黨立委吳玉琴將提案立「公益揭弊保護法」。版本將提出建立「公益通報者保護官」、並擴大強化揭弊者保護，除本人外，也保護配偶、直系血親等。記者／林麗玉攝影

立院上屆期已有多位立委提案「揭弊者保護法」，但卻未能三讀通過，屆期不連續，為持續鼓勵吹哨者勇於揭弊，民進黨立委吳玉琴將提案立「公益揭弊保護法」。版本將提出建立「公益通報者保護官」、並擴大強化揭弊者保護，除本人外，也保護配偶、直系血親等。

吳玉琴說，她將提案的版本，與目前行政院重新研擬版本不同之處，在於提案建立「公益通報者保護官」，要求行政院、直轄市縣政府應置揭密者保護官若干名，保護官行使職權時，得為必要之調查。

另外也會強化公益揭弊者保護，擴大保護對象除本人外，也保護配偶、直系血親及其他身分上或生活上有密切關係之一。還有揭弊獎金不得抵扣。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，公益揭弊者保護法要做到「三保」，包括保護公益揭弊勞工身分、工作權勞動條件不得被不利對待、政府對揭弊者行政與司法保護。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢也提到，全金聯支持揭弊者保護法盡快立法，尤其10年前金融業爆發多起問題金融弊案，不僅讓勞工失業，也讓金融基金賠付相當高金額，弊案的結果還是全民買單、社會受害。

中原大學生物科技學系教授蔡敬民也說，到目前為止，關於食品安全問題的揭發，約有七至八成都是吹哨者揭弊，所以公益弊者保護法的立法，對食品安全的保護相當重要。

吳玉琴提到，公益揭弊不等於檢舉，公益揭弊行為也具有相當大受報復的風險，需要立法由國家保護。目前美、英等國都陸續制定吹哨者者保護專法，儘管目前勞基法、食安法有部分條文關於揭弊保護，但保護力不足，希望訂定專法。

吳玉琴說，為了避免揭發的弊案被吃案，她提案版本也將加入外部揭弊機制，所受理的揭弊機關延宕就得以啟動，至於啟動外部揭弊的條件，若20天內未獲受理調查的通知，經促請辦理後於10天內仍未獲回應；或受理調查後六個月未獲調查結果之通知，經促請辦理後於10天內仍未獲回應。至於外部揭弊單位可為中央或地方民代、具公司登記的媒體及具法人登記的民間公益團體。

孫友聯說，過去許多揭弊案件受害者都是勞工，甚至還有許多勞工其實知道公司內部有問題，但卻礙於生計不敢揭弊，揭弊者保護法的重要性，就是要提供一個公益的檢舉管道。

行政院 食品安全 中原大學

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