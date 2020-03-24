南下視察防疫整備 蔡總統：共機擾台 國家安全不鬆懈

蔡英文總統今南下視察陸軍203旅的「防疫整備」，她在致詞時提到，除了要謹慎面對疫情的挑戰，守護國家安全也不能有絲毫鬆懈，強調中共軍機仍不斷擾台，她已要求空軍一定要確保國家領空的安全。

蔡總統今由國安會秘書長李大維，及國防部長嚴德發陪同，至陸軍官田營區，視導陸軍步兵203旅防疫整備。她在致詞時表示，她今天是向國軍打氣鼓勵，稱讚國軍在疫情發生後，立即配合需求，迅速動員，無論是口罩生產，還是中國湖北台人專機返台的消毒作業，都能看到國軍的身影。

她也強調，除了要謹慎面對疫情的挑戰，平時的戰備、整備，守護國家安全，也不能有絲毫鬆懈，並強調，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣區域安全的威脅並沒有降低，她今天也特別前往空軍第一聯隊，去了解空軍針對解放軍遠海長航的處置和作為，並要求空軍一定要確保國家領空的安全。

蔡總統也表示，203旅是南部地區接訓的大本營，看完其周密的防疫程序，強調這是一支可以信賴的部隊，平時要保護人民，戰時要保衛國家。