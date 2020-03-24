又語出驚人！ 陳柏惟拋邀香港人來台當兵
香港反送中事件引發國內民眾關心支持，不少人更主張「今日香港、明日台灣」，提升台港互動親密度。台灣基進立委陳柏惟上午在立院質詢時建議，政府應邀香港人來台灣當兵。行政院長蘇貞昌則回應，「這個我看可能要更慎重」。
陳柏惟表示，讓香港人來台灣當兵有三大好處，第一他們比我們年輕，第二他們更討厭中國，第三可增加台灣勞工人數。蘇貞昌則說，「他們爭取自由民主我們是很關心」，但是否要讓香港人來台當兵，「這個我看可能要更慎重」。
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