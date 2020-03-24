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贊成朱立倫培育藍青年 林為洲：國民黨不能一條鞭
為培養國民黨青年軍，由台北市議員徐巧芯所發起、國民黨前主席朱立倫力挺的「日知學塾」今舉行上線記者會，由於黨中央與立院黨團也有規劃青年實習課程，外界解讀培養各自人馬。國民黨團總召林為洲表示，兩者不衝突，政治人物就算是培養自己人馬也好，都是未來藍營集結的力量，不要像過去只有一條鞭，國民黨應該更多元化。
林為洲說，該線上課程與立院黨團的陪訓實習計畫並不衝突。他說，不管政治人物有多大的企圖心，就算培養自己的人馬也好，大家最後都是把這些藍營青年集結起來，不要像過去只有一條鞭，國民黨應該要更多元化。
林為洲說，國民黨每次選完都說改革，但改革都是裝飾品，年輕人進入國民黨也只是身上多了一個花，希望這次能徹底改變國民黨，一起去努力。
朱立倫也附和，現在推出的改革要具體可行並有效率，要給剛當選的國民黨主席與新的團隊更大支持，絕對不能變成裝飾品，只喊口號，最後僅曇花一現，這是大家對國民黨的期待。若改革不成，受傷的是全部黨員，讓藍營支持者失望，現在不能有任何心情可以拖延或改革不成，希望一定要改革能成功。
對於青壯世代如何用年輕語言與黨內長輩溝通？朱立倫表示，不只和老人溝通，和每一位都要溝通，國民黨如果能讓大家有共識，這次就看得出來大家已經逐漸凝聚共識，一定要世代合作，全力推動，否則台灣就變成一種聲音、一黨獨大，這是他最不願意樂見的。
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