辦青年學院意在選主席？ 朱立倫：要布局直接選就好啦

為培養國民黨年輕人，由台北市議員徐巧芯所發起、國民黨前主席朱立倫力挺的「日知學塾」今舉行上線記者會，由於國民黨中央與立院黨團也有規劃青年實習課程，外界解讀是培養各自人馬。朱立倫表示，現在沒有分「哪家軍」，都是泛藍軍，否認為明年黨主席選舉與2024鋪路，強調不為個人、權位，而是幫主席江啟臣一起分進合擊。

朱立倫表示，這是藍營共同努力培育更多年輕人，呼籲不管是國民黨中央或各個民意代表，大家一起來支持日知協會，提供讓年輕人學習與實習的機會，相信對於新當選的主席江啟臣與黨中央都是很好的管道，本來就要分進合擊培養更多優秀年輕人。

面對外界質疑朱立倫辦此學院是在培養朱家軍，競選明年黨主席。朱立倫說，「我要布局的話就直接選就好啊！」

現在他希望藍營有更多聲音，更年輕更以及多元的發展，唯有這種方式，不要為個人，也不要只為權位。他強調自己三個月就講過這句話，現在也是用此角度來看待。

朱立倫也釋疑，很多人會說為何是日知學塾來辦青年陪訓，但其實很快就還會有多個團體來舉辦這類活動，只是辦理方式不同，有的屬於政治工作者，有的是專業性質，還有多元發展方式，包括江宜樺也在推動年輕人，這些都可彙整起來成為更大力量。