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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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緊急命令何時發？蘇揆：無法因應經濟情勢或疫情失控時

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
緊急命令何時發？蘇揆表示，無法因應經濟情勢或疫情失控時。圖／擷取自國會頻道
緊急命令何時發？蘇揆表示，無法因應經濟情勢或疫情失控時。圖／擷取自國會頻道

新冠肺炎疫情嚴峻，各界關注我國何時會發布緊急命令，行政院長蘇貞昌今表示，不會為了超前部署發布緊急命令，而是我國一步步超前部署之後，但萬一發生國際經濟情勢現在不足以應付，或是疫情失控到某種程度才會發布，「但我希望不要發生。」

行政院長蘇貞昌與部會首長今赴立法院備詢，國民黨立委鄭麗文表示，全球有40國發布緊急命令，我國設定怎樣的情況條件下會發布相關措施？

蘇貞昌表示，發布緊急命令那是總統職權，必要時候發布後會再請國會追認，但台灣這次之所以防疫好，是因為一開始就超前部署，立法院也快速動作，通過特別條例與預算，等於先做緊急命令要做的事情，因此現階段不需要發布，但未來當然不排除。

蘇貞昌說，如同蔡英文總統先前報告的，目前政策工具跟法令足以應對現在的疫情，未來如果有變化，總統自當發布，而我國不會為了超前部署發布緊急命令，而是萬一發生國際經濟情勢現在不足以應付，或是疫情失控到某種程度才會發布，「但我希望不要發生。」

鄭麗文也翻出921時期的緊急命令，詢問是否蔡政府已經預先準備好緊急命令的內容與方向，是否包含全面禁止國際航班起降、全面禁止國人出入境、實施宵禁、禁止出門、全面停班課、大眾運輸停駛、停止聚會等等。

蘇貞昌解釋，921是因為地震一發生必須即刻發布緊急命令，跟新冠肺炎疫情狀況不同，這次政府已經訂了相關程度的法律基礎；內政部長徐國勇則說，所有防疫該有準備都在進行中，但針對緊急命令發布後還有細節，要根據疫情發展處理，也都有做沙盤推演。

疫情 蘇貞昌 新冠肺炎

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