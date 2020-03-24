葉毓蘭質疑偷渡客恐成防疫漏洞 李仲威：已意識到嚴重

新冠肺炎疫情再快速升溫，境外移入確診案例大爆發，決戰國境成當前防疫重點。國民黨立委葉毓蘭今在立院質疑，偷渡將成防疫漏洞。海巡署長李仲威回應，已加強海上巡邏、查緝，3月21日才會在小琉球查獲大批越南偷渡客。

李仲威表示，2月4日正常商輪與客輪停航後，即有意識到偷渡會嚴重，海巡署也隨即加強情資蒐集、研判，增加海上巡邏勤務頻率，強化檢查強度，用高科技裝備嚴密巡查海面動態，有異常或可疑目標立即臨檢，立即查處海上不法狀況。

葉毓蘭再表示，目前在台移工總數約72萬人，但已有4萬8千人失聯，現在外籍人士在台犯罪也有七成是移工，政府卻「抓不到，抓到罰不了」，也恐成防疫漏洞，2月份就有失聯移工確診新冠肺炎。

行政院長蘇貞昌表示，政府確實應該要繃緊神經，隨時警惕，他自己都親自主持內政部、海巡署、勞動部與經濟部等相關會議，要求嚴格管理。內政部長徐國勇則說，移民署什麼語言的人才都有，可以跟外交部比擬，語言翻譯沒有問題。