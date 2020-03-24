看到民進黨蓋下去... 內政部政次公開拉票罪嫌不足

民進黨婦女部去年12月間到桃園舉辦小英新住民姊妹會模擬投票，內政部政務次長陳宗彥上台致詞時表示，投給小黨是浪費選票，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」。陳為此挨告違反選罷法之意圖使人不當選，台北地檢署今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

去年12月14日下午，民進黨婦女部到蔡英文總統桃園市北區競選總部舉行「2020小英新住民姊妹會模擬投票活動」，現場設置圈票處並搬來三個票匭，邀新住民模擬投票。

陳宗彥致詞時說明投票流程與相關法規。陳表示，很多小黨拚命說與民進黨理念相同，但「拿不到五趴就是浪費掉」，提醒新住民政黨票要集中給民進黨。

外界批評陳宗彥公然拉票，是行政不中立的示範。陳宗彥前日在臉書發文表示，作為政務官，公務時間必須恪守行政中立規範，他選在周六非公務時間出席輔選活動，但對政黨票的說法不慎，導致外界觀感不佳，他澄清並道歉。

12月16日，新黨、一邊一國行動黨於上、下午分別赴北檢按鈴申告陳涉嫌違反選罷法。檢方調查後，認定陳宗彥罪嫌不足，今給予不起訴處分。