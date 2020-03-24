村里長補選 中選會：發燒民眾一定要戴口罩才准投票

近日是各地村里長補選高峰期，中選會主委李進勇表示，補選分三階段防疫，投票階段對於民眾也有簡單防疫，除了要量額溫或耳溫，現場如果有發燒的民眾，一定要戴口罩才能准許投票，沒戴口罩者則會準備口罩適量提供給老弱婦孺，並要求人與人的距離要抱持安全距離。

行政院長蘇貞昌與部會首長今赴立法院備詢，國民黨立委林思銘詢問戴口罩的時機，以及近日多場村里長補選，投票時候民眾是否會有相關感染風險。

蘇貞昌表示，戴口罩的時機都聽專家會議的評量，政府只是就專家會議專業判斷來宣導，因為戴不戴口罩是很專業的事情，不是憑行政首長喜好，現在疫情有變化，就會根據專家會議針對相關疫情作指引。

李進勇則說，最近是各地補選高峰期，中選會自二月多就宣導補選防疫工作，共有三個階段，第一是先整備階段包含確認人員適任性、防疫物資整備，以及場地安全消毒。

李進勇表示，進入第二階段投票階段，除了要求工作人員戴手套、口罩，避免接觸傳染，對於民眾也有簡單防疫，包含量額溫或是耳溫，而如果有發燒的民眾，一定要戴口罩才能准許投票，沒戴口罩者，現場將準備口罩適量提供給老弱婦孺，並要求人與人的距離要抱持安全距離；第三階段開票也會按照同樣規格

新竹縣竹東鎮長已經在2月24日補選完畢，李進勇說，這場補選較大規模，但大家都相當配合，因此也把當天經驗給正在辦補選的縣市參考，同時選舉公報也都有防疫宣導。