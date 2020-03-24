避免防疫特別條例空白授權 時力提案修法補漏洞

新冠肺炎疫情持續，政府管制措施隨之提升，引發是否有法源依據質疑。時代力量黨團今天提出 「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，匡列出何謂必要之應變處置或措施，且明定這些應變措施必須報經行政院核定後才能發布，事後也要由立法院進行追認。

時力黨團總召邱顯智表示， 鑑於現有之「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」立法密度不足，且過度空白授權、未明示受人身自由限制之人民有請求法院救濟之權利，及於實施入出境管制之同時，欠缺相應配套法制，侵害人民家庭團聚權利等問題；為使相關單位有充分之授權，以進行必要之應變處置或措施，並兼顧法律明確性原則，及避免對人民之權利造成過度之侵害，因此提出修法。

時力所提修正草案，針對特別條例第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，增訂發布應變處置或措施前，必須報經行政院核定；應變處置或措施範圍也正面表列出四項，分別是管制人民前往疫區或感染區；管制疫區或感染區人民工作或營業；限制或禁止疫區或感染區人民無正當理由離去其住居所；以及其他限制人民自由及權利之處置或措施。並明定，實施管制期間不得逾14日，但有繼續實施之必要時，得報經行政院核定延長之，每次以14日為限。

草案也新增第八條之一，補充說明管制措施下的救濟管道。草案明定，人民受集中隔離、集中檢疫或其他限制人身自由之應變處置或措施者，其本人或他人得依提審法之規定聲請提審。

邱顯智說，防疫工作超前部署的同時，立法也同步超前部署，把相關限制人民權利的情況訂定清楚；一來避免日後各類法律紛爭，二來也確保我國法治國原則。