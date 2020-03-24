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蘇貞昌：不必封城 自我管理好受害就會少
行政院長蘇貞昌今在立法院備詢前表示，我國不到封城這種作法，其實國人同胞警覺心高，大家也知道不要成為害群之馬，所以指揮官也一再要求國人同胞，尤其這波返國高潮，務必自己做好健康管理，自我照顧好不要害到家人、周邊的人，更是不要增加國人社會負擔，「我們不必封城，但自我管理好受害就會少。」
新冠肺炎疫情確診案例日益增加，各界關注是否會有封城相關措施，蘇貞昌上午受訪時做以上回答。
蘇貞昌也說，昨天的紓困加碼會議，是各部會都針對紓困、振興業管業務部分盤點與商量，重點要做到立竿見影，盡量為大家紓困與振興，最後定案還要看最後整理，屆時會向國人報告。
談到中國疫情近日趨緩，蘇貞昌說，疫情不分國界，如果中國不要一開始隱瞞疫情的話，世界早點獲得警告，相信不會危害那麼厲害，台灣因為有SARS經驗，加上國人同胞齊心合力度過第一關，但第二關更強，須更戰戰兢兢，希望國人相互體諒、齊心合力，不但要防堵疫情減災，同時會把經驗資料讓國際知道，希望全球疫情早早趨緩，減少受害。
至於是否會在備詢前戴口罩，蘇貞昌則說，在議場就是要答詢，不太方便戴口罩，同時議場大、距離遠，只要依據指揮官及專家會議種種規範指引，相信大家都可以做好防護，他不會戴口罩。
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