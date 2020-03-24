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桃勤內亂汽車還撞飛機 蘇貞昌：董座拉下來也是剛好

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

最近一波國營事業、公股相關機構人事異動引發民進黨派系鬥爭討論，行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，近日外界關注的有4個人事案，其中一間不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，三天還撞到兩次，「把他拉下來也是剛好而已。」對照新聞，桃勤去年十月初一周內發生兩起擦撞，董事長郭榮宗也在這波被換掉。

近日的人事異動引發討論，包含桃園航勤公司前董事長郭榮宗、華儲公司前董事長陳宗義、華夏航科前董事長趙麟都去職，台水前董事長魏明谷也請辭。

蘇貞昌今指出，最近有些國營事業、公股的相關機構董事長先後到期必須處理，他可以藉此大賣人情、拉幫結派，但這非他的風格與國人期待，因他任用人才不排斥政治人物，只要久經歷練參與政府運作後監督，都是很好的管理人才，他一直也都有借重，像是最近一批到期政治人物擔任國營事業董事長的還是連任，比較受外界提出來講的大概有四個，其中三個在桃園，有兩個是到期不續任。

蘇貞昌說，其中一個是華航子公司，那是因為華航董事長表示，受疫情衝擊華航非常困難，高級主管也已經減薪，希望屆期不用再派，減輕負擔，所以同意；另外有一家，做了以後很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，三天還撞到兩次，「我把他拉下來也是剛好而已。」

談到魏明谷，蘇貞昌表示，一直很愛護魏明谷，去年擔任台水董事長時魏也很努力做，但一年來外界凡事講酬庸都是點魏，但魏才五十出頭，未來的路還很長，才會認為這樣對魏對團隊都是傷，要對魏另作安排，但魏明谷有其他考量。

蘇貞昌說，魏明谷考慮過後表示，爸爸年紀大身體有些狀況，想要藉著滿一周年的圓滿，專心全時間陪陪高齡健康有狀況的父親，他認為盡孝要及時，魏也很感謝。

蘇貞昌表示，或許社會、媒體希望多點原則讓他好做事，他也一直都是這樣風格，也如此堅持，但有些地方也許不夠周到，外界有所責備，自己會好好檢討，希望能做得更好，讓蔡政府更符合人民期待，而公股無論行庫、國營事業重點就是做好讓大家覺得好，業績做好就是最好交代，如果做不好，他做為行政院長隨時都會處理，且毫不客氣。

蘇貞昌 魏明谷 華航

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