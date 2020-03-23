卡在訴訟、釋憲 黨產會追768億 取回1200萬元

聯合報 / 記者林麗玉／台北報導
不當黨產委員會主委林峯正報告處理追徵情形。記者林伯東／攝影
不當黨產委員會主委林峯正報告處理追徵情形。記者林伯東／攝影

行政院不當黨產處理委員會主委林峯正昨列席立法院內政委員會，報告「政黨及其附隨組織不當取得財產調查、處理及追徵情形」。民進黨立委質疑黨產會成立至今三年半，應追討不當黨產約七六八億元，卻僅實際取回一千兩百餘萬元。林峯正說，多因在訴訟程序，也有法官聲請釋憲

林峯正表示，截至目前，黨產會做出十六項處分，已認定中投、欣裕台、救國團婦聯會中廣中影等九個附隨組織，追討政黨及附隨組織應移轉土地約十一萬兩千平方公尺，應返還財產合計約七六八億元，實際取回約一千兩百餘萬元，並有五三二○萬六千元提存於法院，合計約六千五百餘萬元。

對於有法官聲請釋憲，林峯正認為，黨產條例沒違憲，法官提出的聲請釋憲理由，他不認同，但尊重。目前法官聲請釋憲案，中投案有兩件、婦聯會一件，已超過一年半。部分處分遭法官判決停止執行，林峯正說，多是以金額過大恐無法返回、無公益性為理由，但不當黨產是否涉「公益」？這就是基本價值的問題。

林峯正說，無法凍結中影公司財產，理由是法院認為中影是營運公司，後續黨產會會聲請再審。另外還有三案正聲請撤銷停止執行。

有關國發院土地爭議，黨產會認定涉及不當黨產，但北市府還發建照給元利建設。林峯正提到，黨產會下個月八日將舉辦第三次聽證，相關證據成熟，就會做出行政處分。

黨產會 釋憲 中影 婦聯會 救國團 中廣

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