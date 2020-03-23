江啟臣徵才數位行銷高手 改變百年老店網路形象

國民黨主席江啟臣日前表示要海選「數位行銷科技長」，今天晚上他與國民黨立委吳怡玎直播時表示，政黨提供兩種產品－候選人和政策，但現在是網路時代，如果沒有好的行銷跟包裝，再優秀的候選人一樣可能會被打敗，因此他徵求有自信透過網路行銷改變國民黨的數位高手來報名，讓國民黨這個百年老店也能得到網路世代的認同。

江啟臣跟吳怡玎以吃蛋糕開頭。江以蛋糕店為例，指他們就是靠著網路行銷及口碑成功打開通路，但國民黨的問題就是在網路時代卻無法穩定住政治市場的選民，但這間蛋糕店就是靠著網路行銷解決了地段不好的問題，國民黨也應該要效法，並省思如何利用網路，包裝好的政策跟優秀的候選人。

吳怡玎也說，再好的產品，如果沒有宣傳就不會有人知道，行銷要有內容也要通路，而且不同政策有不同的族群目標，如果不是針對正確的目標族群，就不是成功的行銷。