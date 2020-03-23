快訊

Fed祭護市措施也沒用！美股早盤又崩 道瓊跌逾500點

N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康談地球資源緊缺 沈富雄：這句話很殘忍！

聯合新聞網 / 綜合報導
趙少康認為全球人口增加，造成地球環境無法負荷。圖/少康戰情室
趙少康認為全球人口增加，造成地球環境無法負荷。圖/少康戰情室

新冠肺炎COVID-19）疫情衝擊全球，世界衛生組織（WHO）在本月初宣布，新冠肺炎進入「全球大流行（Pandemic）」的階段，歐美各國相繼祭出鎖國措施，台灣也將全球都列為旅遊警示第三級（Warning），來防堵疫情擴散。資深媒體人趙少康，日前在節目上表示，目前地球人口不斷增加，「就算沒有這個病，也有那個病」；此話一出，隨即被一旁來賓沈富雄反駁，直言：「你講這句話，很殘忍！」

趙少康在本月20日的節目《少康戰情室》中提及，隨著全球人口持續增加，「我在想喔，就算沒有這個病，也有那個病」，認為現在全世界人口就快突破80億，很快就100億了，「地球實在是撐不了那麼多人」。

對此，前立委沈富雄直呼：「我反對！」指出近年來人口增加最多的就是非洲，但現在非洲的疫情最輕。趙少康馬上回應表示，「這跟疫情無關，我講的是整個資源、整個地球資源的運用」；沈富雄接著皺著眉說到，「你講這句話很殘忍，趕快收回去，不然網路會罵你」、「你這個就是偏見嘛」。

趙少康認為，當全球人口超過100億時，不管是我們的資源、環境、空氣、水 ，都會造成大家的搶奪，「這是一個很嚴重的問題」。前衛生署長楊志良緩頰說到，「現在已開發國家的生育率都大幅下降，就只剩下那個最窮的國家還在生」，趙少康則回應稱，「整個世界的人口，還是往上在升」。

新冠肺炎 COVID-19 趙少康 沈富雄

延伸閱讀

澆花水滴到樓下違建屋頂遭鄰居報警 網一面倒：檢舉不用客氣

為何境外移入確診比例高？ 網：比機艙更毒恐是它

陳時中登NHK談防疫 台大名醫分享：不要再有人扯後腿

疫情可能比義大利更慘！網曝西班牙失控的死亡率曲線

相關新聞

趙少康談地球資源緊缺 沈富雄：這句話很殘忍！

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，世界衛生組織（WHO）在本月初宣布，新冠肺炎進入「全球大流行（Pandemic）」的階段，歐美各國相繼祭出鎖國措施，台灣也將全球都列為旅遊警示第三級（Warning），來防堵疫情擴散。資深媒體人趙少康，日前在節目上表示，目前地球人口不斷增加，「就算沒有這個病，也有那個病」；此話一出，隨即被一旁來賓沈富雄反駁，直言：「你講這句話，很殘忍！」

江啟臣徵才數位行銷高手 改變百年老店網路形象

國民黨主席江啟臣日前表示要海選「數位行銷科技長」，今天晚上他與國民黨立委吳怡玎直播時表示，政黨提供兩種產品－候選人和政策...

破除酬庸爆派系之爭？ 陳明文：蘇貞昌應第一時間否認

行政院長蘇貞昌提出回歸專業，盡量不安排政治人物任官股企業董座，被形容是「破除酬庸」。但繼桃園幫、彰化縣前縣長魏明谷日前也...

體育署報告紓困案 立委批慢半拍

體育署爭取紓困慢半拍？體育署23日報告「運動產業紓困與振興方案」，關於紓困振興經費20.5億，3億發展基金將用於運動消費抵用券。但民眾黨立委高虹安和民進黨立委張廖萬堅質疑，體育署沒跟上600億紓困和振興抵用券，所推的運動消費抵用券方案預算也有細節不清之嫌。

國內新冠肺炎病例達195人 陳時中：疫調負擔差不多

國內新冠肺炎確診病例攀升至195人，外界憂心疫調人力是否有辦法負荷如此大量個案的追蹤調查，倘若無法負荷，是否需要公布更多...

吳斯懷屢成「提款機」 背後是蔡政府精心操作？

國民黨立委吳斯懷，提名之初就因曾在北京參加「孫中山150誕辰紀念大會」，成為綠營攻擊藍營的「提款機」，對國民黨選情造成相...

代表高雄出席國民黨研討會 葉匡時：中央紓困仍太少

國民黨今舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，邀15執政縣市代表、智庫、立院幹部等，共商防疫問題。代表高市府出席的副市長葉匡...

國民黨紓困研討會 縣市代表轟蔡政府：錢沒下來怎防疫？

國民黨今邀集執政的15縣市代表在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，不少縣市反應600億元的紓困經費並沒有下來地方，如...

影／「共機繞台非挑釁」惹議 江啟臣將約吳斯懷懇談

中共軍機屢次跨越台海中線，讓民眾人心惶惶，但國民黨立委吳斯懷日前提出書面質詢，指出根據國際法，在未侵入領空且遵守無害通過...

國人多反對、總統閣揆也沒贊成 立委疑惑法務部擬廢死

立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部就「司法正義--死不死刑，保護了誰？」專題報告，立委洪孟楷詢問法務部長蔡清祥何以...

忽視單耳、單眼障礙者 衛福部遭糾正ICF做半套

我國2012年起實施身心障礙者鑑定，納入世界衛生組織「國際健康功能與身心障礙分類」（ICF），但監委調查發現，衛福部至今...

中央地方雙向溝通 江啟臣：開會和拜訪縣市長同步進行

國民黨今在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，由於防疫當前，黨中央要求縣市長應留在崗位上坐鎮第一線，原本要出席的台東縣...

熱門新聞

病毒非源自中國？專家: 義北去年11月就出現奇怪肺炎

圖表看疫情／西班牙暴增4517例 香港下令非港人不准入境

直播／今日新增26例確診 包括1例本土、25例境外

新增26例新冠！研究機構群聚再增 確診者女友確診

整理包／台灣新增26例 境外移入25例、本土1例累計195例

環保署員工遊埃及確診 張子敬：他請國內休假 將調查懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。