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趙少康談地球資源緊缺 沈富雄：這句話很殘忍！
新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，世界衛生組織（WHO）在本月初宣布，新冠肺炎進入「全球大流行（Pandemic）」的階段，歐美各國相繼祭出鎖國措施，台灣也將全球都列為旅遊警示第三級（Warning），來防堵疫情擴散。資深媒體人趙少康，日前在節目上表示，目前地球人口不斷增加，「就算沒有這個病，也有那個病」；此話一出，隨即被一旁來賓沈富雄反駁，直言：「你講這句話，很殘忍！」
趙少康在本月20日的節目《少康戰情室》中提及，隨著全球人口持續增加，「我在想喔，就算沒有這個病，也有那個病」，認為現在全世界人口就快突破80億，很快就100億了，「地球實在是撐不了那麼多人」。
對此，前立委沈富雄直呼：「我反對！」指出近年來人口增加最多的就是非洲，但現在非洲的疫情最輕。趙少康馬上回應表示，「這跟疫情無關，我講的是整個資源、整個地球資源的運用」；沈富雄接著皺著眉說到，「你講這句話很殘忍，趕快收回去，不然網路會罵你」、「你這個就是偏見嘛」。
趙少康認為，當全球人口超過100億時，不管是我們的資源、環境、空氣、水 ，都會造成大家的搶奪，「這是一個很嚴重的問題」。前衛生署長楊志良緩頰說到，「現在已開發國家的生育率都大幅下降，就只剩下那個最窮的國家還在生」，趙少康則回應稱，「整個世界的人口，還是往上在升」。
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