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破除酬庸爆派系之爭？ 陳明文：蘇貞昌應第一時間否認

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委陳明文。 聯合報系資料照片
民進黨立委陳明文。 聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌提出回歸專業，盡量不安排政治人物任官股企業董座，被形容是「破除酬庸」。但繼桃園幫、彰化縣前縣長魏明谷日前也辭去官股董座，引發新系要角不滿，質疑蘇指派的圓山飯店董座林育生為何就不用換。但被視為「英系」的民進黨立委陳明文今天表示，現在制度任何官股董座派任都是政治任命，無所謂酬庸說。

陳明文說，酬庸議題不應持續延燒。他認為，蘇揆應該在第一時間出來否認。

陳明文此舉，也被解讀是要避免蔡英文總統520就職前黨內派系之爭被搬上檯面、擴大解讀。

繼桃機董座王明德屆退不延任、桃勤及華儲董座郭榮宗、陳宗義被通知去職後，新系的彰化縣前縣長魏明谷日前也辭去台水董事長，被解讀長期結盟的「新蘇連線」起微妙變化。段宜康日前又在臉書提到，「當你以為聲望高到可以不講是非；當你以為權力大到可以為所欲為；當你忘了這個位子也是別人給的，我們就等著你來道別。」此番話也被解讀與蘇的人事安排有關。

陳明文今天說，官股董座派任本來就是院長職責，要換誰都行。他提到，所有國營事業董事長都是政治任命，沒有酬庸問題，若政治任命的職務做得不好，就是會被換下來，沒有什麼酬庸不酬庸。

陳明文說，「行政院長也不用考試，部長也不用考試，這都是政治任命」，當年鄭寶清擔任國營事業台鹽的董事長也當得很好。

陳明文說，政府就是要照顧人民，不是去做事業，所以國營事業必需要配合政策，有其政治任務，所以不應該以酬庸這樣醜化的字眼。

對於蘇貞昌的國營企業破除酬庸說，陳明文認為，不可以說不用這個人，是因為不要酬庸，這是不好說法。他認為，蘇貞昌應該要出來否認破除酬庸的說法，因為要換誰都是院長的職權，這就是政治任命。

陳明文 政治任命 蘇貞昌

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