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體育署報告紓困案 立委批慢半拍

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
民眾黨立委高虹安（左）質疑體育署長高俊雄（右）的紓困方案內容和預算報告不清楚。（photo by 立委高虹安辦公室）
民眾黨立委高虹安（左）質疑體育署長高俊雄（右）的紓困方案內容和預算報告不清楚。（photo by 立委高虹安辦公室）

體育署爭取紓困慢半拍？體育署23日報告「運動產業紓困與振興方案」，關於紓困振興經費20.5億，3億發展基金將用於運動消費抵用券。但民眾黨立委高虹安民進黨立委張廖萬堅質疑，體育署沒跟上600億紓困和振興抵用券，所推的運動消費抵用券方案預算也有細節不清之嫌。

高：報告內容空泛

體育署長高俊雄在立法院教育文化委員會報告表示，在教育部長潘文忠的指示下，體育署相關紓困振興經費約20.5億，其中7億來自「運動彩券發行損失及賠償責任準備金」，另外3億來自從「運動發展基金」，將用於運動消費抵用券，每張金額200元，預計約有150萬人次可使用。其餘來自年度預算移緩濟急。

「體育署連洩題都考不好！」高虹安表示，當各項國際體育賽事都已經停賽，運動彩券產業沒有標的可下注時，體育紓困遺漏運彩、體育產業受創及體育抵用券使用方式不明等，體育署卻沒有及時反應運彩業者的困境，報告中只有簡單的2頁A4說明，例如新增投注賽事、提高中獎金額、人才培育等，內容空泛而不具體。

高虹安舉例，以運動消費抵用券1人200元來說，到公立運動中心可以游泳2次，但民間健身房夠用嗎？以觀賞職棒來說，200元也只能坐在平日的外野看台，這樣的抵用券到底可以為體育產業帶來多少效益？是不是要爭取加碼？高虹安要求體育署針對這些民眾的疑慮，要在一周內提出詳細的規畫與配套。

動作慢半拍

「真的恨鐵不成鋼。」民進黨立委吳思瑤也表示，大家一直在說產業要紓困、要振興，可是體育署慢半拍、沒有跟上腳步，不管是政策作為，或是在預算爭取上，完全沒有跟上行政院這班紓困列車。

民進黨立委張廖萬堅則質疑，體育署說要發放運動消費抵用券，每張200元，估計有150萬人可使用，「這150萬人包含哪些人？怎麼計算出來的？」還有優先紓困哪些產業都說不清楚，顯示體育署對於如何紓困振興體育產業「完全沒有想法」，要求體育署在1個星期內提出專案報告說明。

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體育 高虹安 民進黨

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