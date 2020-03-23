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影／「請國內休假」遊埃及確診 環保署長：依規定懲處

聯合報 / 記者 顏凱勗 楊凱竣／台北即時報導
環保署上午傳出員工前往埃及旅遊確診新冠肺炎，由於環保署長張子敬與不少官員都在立法院社福衛環委員會出席備詢，遭質疑恐有感染風險，立委要求評估停止開會。召委劉建國（左）先行宣布休息，並請疾管署防疫醫師陳孟妤（右）前來說明感染疑慮。記者黃義書／攝影
環保署上午傳出員工前往埃及旅遊確診新冠肺炎，由於環保署長張子敬與不少官員都在立法院社福衛環委員會出席備詢，遭質疑恐有感染風險，立委要求評估停止開會。召委劉建國（左）先行宣布休息，並請疾管署防疫醫師陳孟妤（右）前來說明感染疑慮。記者黃義書／攝影

今天(23日)立法院衛環委員會邀請環保署長進行「因應國內疫情，相關廢棄物集運處理及環保人員之防疫措施及作為」專題報告並備質詢。不過，民進黨立委陳瑩搶在環保署長張子敬報告前，提出程序發言，表示環保署有一名員工參加埃及旅遊團，返國隔天就上班，「是不是確診的人其中之一？」，「建議在狀況釐清以前，今日會議應該直接散會，保障與會人員的安全，別讓國會成為防疫破口。」結果張子敬證實該名員工確診，此話一出，現場立委紛紛戴起口罩。

張子敬說明，該名員工去埃及回來後，13日回環保署上班一天，之後居家隔離，22日宣布確診，但也強調該員工辦公位置跟業務性質單純，所以跟同事接觸機會不大，沒有進一步風險。不過這番話卻頓時惹怒了陳瑩，直說沒有風險不是署長說了算，既然如此，態度要強硬一點，「今天要直接散會」，讓現場氣氛一度緊張。

張子敬也坦言，確診的環保署員工請了多天休假，表示是在國內旅遊，直到12號回來後才坦承他去過埃及玩，當天所有同仁得知後，都戴上口罩，以防被感染。至於要不要對該名員工懲處，張子敬回應會依規定處理。

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