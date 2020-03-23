影／「請國內休假」遊埃及確診 環保署長：依規定懲處
今天(23日)立法院衛環委員會邀請環保署長進行「因應國內疫情，相關廢棄物集運處理及環保人員之防疫措施及作為」專題報告並備質詢。不過，民進黨立委陳瑩搶在環保署長張子敬報告前，提出程序發言，表示環保署有一名員工參加埃及旅遊團，返國隔天就上班，「是不是確診的人其中之一？」，「建議在狀況釐清以前，今日會議應該直接散會，保障與會人員的安全，別讓國會成為防疫破口。」結果張子敬證實該名員工確診，此話一出，現場立委紛紛戴起口罩。
張子敬說明，該名員工去埃及回來後，13日回環保署上班一天，之後居家隔離，22日宣布確診，但也強調該員工辦公位置跟業務性質單純，所以跟同事接觸機會不大，沒有進一步風險。不過這番話卻頓時惹怒了陳瑩，直說沒有風險不是署長說了算，既然如此，態度要強硬一點，「今天要直接散會」，讓現場氣氛一度緊張。
張子敬也坦言，確診的環保署員工請了多天休假，表示是在國內旅遊，直到12號回來後才坦承他去過埃及玩，當天所有同仁得知後，都戴上口罩，以防被感染。至於要不要對該名員工懲處，張子敬回應會依規定處理。
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