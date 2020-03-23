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國內新冠肺炎病例達195人 陳時中：疫調負擔差不多
國內新冠肺炎確診病例攀升至195人，外界憂心疫調人力是否有辦法負荷如此大量個案的追蹤調查，倘若無法負荷，是否需要公布更多個案資訊來降低民眾恐慌。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，跟前一段時間相較，目前疫調負擔並沒有差很多。
陳時中表示，為避免侵害個人隱私，確診個案資訊盡量不公布，但若能避免擴大疫情、對防疫有幫助時，或是疫調負擔過大、無法完整追蹤確診個案與周遭人的接觸情形時，就只好加以公布。
陳時中表示，雖然我國目前確診個案越來越多，但目前我國拉高邊境管理措施，入境者全面被要求進行居家檢疫，只要他們在入境時針對自身病況據實以告、回家後落實居家檢疫，後續的疫調工作就相對簡單容易。因此，跟前一段時間相較，目前我國疫調負擔並沒有差很多。
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