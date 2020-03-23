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吳斯懷屢成「提款機」 背後是蔡政府精心操作？

聯合報 / 本報記者程嘉文
國民黨不分區立委吳斯懷。記者吳姿賢／攝影
國民黨不分區立委吳斯懷。記者吳姿賢／攝影

國民黨立委吳斯懷，提名之初就因曾在北京參加「孫中山150誕辰紀念大會」，成為綠營攻擊藍營的「提款機」，對國民黨選情造成相當衝擊。上任之後，吳斯懷力求表現，反而持續爆發爭議，「賣台」帽子愈戴愈牢，國民黨內甚至有人公開呼籲他辭職。

吳斯懷不斷替國民黨失血，本身言行固然落人口實，但從近來數起爭議事件都可看出，蔡政府顯然希望將吳斯懷這個提款機「用好用滿」，執政團隊有專責「打吳」編組，一旦發現其作為可以作爭議性的解讀，就立刻透過「友善」媒體釋放，帶動事件風向。參與的部門至少包括國安體系與行政院，甚至以往很少介入政爭的國防部，此次也被迫「下海」。

本月吳斯懷已經兩度成為新聞焦點，飽遭外界抨擊：包括他向國防部索取國軍聯兵營、資通電軍指揮部等資訊；以及在書面質詢提出共機飛經台灣周邊空域，如無侵犯領空，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，國防部不應誤導。

然而值得注意的是，吳斯懷3月11日發出的書面質詢稿，至今尚未在立法院公報上架；至於索取國軍相關資料，更是透過國會聯絡人為之，不會對外公開。然而這兩件消息，却都在第一時間就被親綠媒體以獨家方式批露。甚至國防部也很配合，在媒體的網路即時新聞上架12分鐘後，就發出新聞稿，「澄清」絕無如吳斯懷的書面質詢所云，有意誤導民眾。

對此，國防部長嚴德發19日答覆國民黨立委馬文君質詢，國防部並未配合執政黨彙整在野黨立委的問政言行，但馬文君質疑，為何一些「記者不可能知道」的事情卻被公布？她表示，國防部不必「啞巴吃黃連」，但務必要保持行政中立，不要用任何理由侵害民主自由與立委職權，更不要「曾參殺人」：「吳斯懷是參加毛澤東紀念會嗎？國安局有掌握他是共諜嗎？」嚴德發臉色凝重，沒有回答。

國民黨前立委林郁方表示，看得出吳斯懷相信，憑主觀意志與努力可以扭轉乾坤，改變社會大眾的觀感。但是客觀來看，「敵人把這個戰場經營得太好」，在先天極為不利的情況下，等於《孫子兵法》所說「敗兵先戰而後求勝」，對手則是以逸待勞，不斷對他的言行放大扭曲。甚至因為吳斯懷比以往的軍系立委、或是其他不分區委員，在問政上更積極，就使得敵人有更多機會，往他頭上戴帽子，使其本人與整個國民黨，都持續大失血，「他是位好軍人，但對政治的瞭解，顯然不如自己想像得多。」

吳斯懷 國防部 國民黨

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