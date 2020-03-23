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代表高雄出席國民黨研討會 葉匡時：中央紓困仍太少

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

國民黨今舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，邀15執政縣市代表、智庫、立院幹部等，共商防疫問題。代表高市府出席的副市長葉匡時說，會議主要聚焦紓困問題，中央500億紓困預算太少，現在最重要的不是光振興消費，是讓商家資金鏈不會斷裂，讓經濟能維持住。

交通部觀光局擬投入500億預算，進行國旅補助、減免租賃業汽燃費與牌照稅等措施。葉匡時說，今天會議大家主要聚焦紓困問題，「中央500億元太少了，跟國外紓困金額比太少，還有500億元怎麼花？怎麼執行？也應該要有一些錢給地方，讓地方來執行，畢竟每個縣市狀況不同」。

葉匡時說，現在重點不在於振興消費，民眾就是會怕、就是不敢消費，重點應該是幫助商家、公司能維持經營，讓商家、旅行社等資金鏈不要斷裂，像英國，如公司遇到困難，員工薪水政府會給予補助，就是希望讓公司不會倒閉、不會裁員。

葉匡時說，政府應該研議給予受到影響的商家足夠的貸款、補助，讓他資金鏈不斷裂、不影響員工生計；另對於自由業的如導遊、領隊、計程車司機等，也要有協助紓困的方案，「重點就是要讓經濟能夠維持住」。

葉匡時 國旅補助

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