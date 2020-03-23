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國民黨紓困研討會 縣市代表轟中央：錢沒下來怎防疫？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今邀集15縣市代表在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會。記者季相儒／攝影
國民黨今邀集15縣市代表在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會。記者季相儒／攝影

國民黨今邀集執政的15縣市代表在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，不少縣市反應600億元的紓困經費並沒有下來地方，如何用錢都是中央來分配，沒有因應各地方不同狀況使用的彈性，地方政府甚至是口罩的調度權力都沒有，完全由中央支配，批評中央措施僵化。

連江縣副縣長王忠銘開門見山就說，「為什麼今天縣市首長都沒有出席？」如果今天中央的的經費是彈性可給縣市政府討論使用，相信今天出席的會是各縣市首長。但一個首長對於地方的防疫，卻連口罩調度權力都沒有的，來開會有何意義？

王忠銘表示，大家不反對政府針對防疫去做通案性檢討和制度補助原則，但如果連給予地方政府因應特殊性與背景的一點彈性都沒有的話，就會失去民心，所以他建議在做紓困補助計畫的時候，要給予地方政府首長有使用權跟調度權的空間。

王忠銘以口罩實名制為例，南竿口罩不、莒光過剩，但南竿卻不能調度莒光口罩，這就是防疫措施的僵化，連口罩調度權都沒有，更別說經費上的使用，「這只是冰山一角，卻是推動防疫重要的關鍵」。他說，大家不反對防疫計畫，但看不到的那個區塊才是真正需要的。

超過一半的縣市都反應，紓困經費沒有下來，地方不知如何進行紓困措施或補助。新北市顧問李麗圳表示，防疫不管是600億元還是1000億元都沒有到基層，如果政府認為防疫視同作戰，那目前這樣的狀況只會越來越嚴峻，畢竟作戰不能等待，政府應該把錢花在最需要的人身上，不管在錢還是在權上面都能下放地方讓他推動。

台中市副市長陳子敬就砲轟中央，現在最大的問題在於錢沒有下來，就算再給個3000億元，錢若還是中央在支配，他擔心防疫效果也不會很大。他說，中央對於地方的要求，例如防疫飯店，地方政府能做的都已經做了，而中央提這麼多政策，「做得比較快的是超前布署，做得比較慢的是步步為營」，好像他們做什麼都對，例如口罩實名就說世界各國向我國學習，一個自吹自擂，一個是媒體歌功頌德，會把台灣帶到什麼地步令人憂心

陳子敬也說，防疫指揮中心應該要有所作為，例如日前的媽祖遶境，中央要有魄力下令暫緩；而昨天提到夜店的問題，中央也可以下令該怎麼做，而不是要地方政府去「道德勸說」，如果民眾不聽怎麼辦？現在全世界的狀況都已經這麼嚴重，但中央卻連這樣的作為都拿不出來。

口罩 陳子敬

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