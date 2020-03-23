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影／「共機繞台非挑釁」惹議 江啟臣將約吳斯懷懇談

聯合報 / 記者 顏凱勗 楊凱竣／台北即時報導
對於吳斯懷說共機經過或繞過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，國民黨黨主席江啟臣說，將找黨團三長與吳斯懷好好懇談、了解。記者顏凱勗／攝影
對於吳斯懷說共機經過或繞過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，國民黨黨主席江啟臣說，將找黨團三長與吳斯懷好好懇談、了解。記者顏凱勗／攝影

中共軍機屢次跨越台海中線，讓民眾人心惶惶，但國民黨立委吳斯懷日前提出書面質詢，指出根據國際法，在未侵入領空且遵守無害通過的狀況下，共機經過或繞過台灣周邊空域，「法理上不能算是對台灣有顯著的挑釁意味」，引發爭議。這把火也燒向國民黨主席江啟臣，傳出黨內中常委們多次向江啟臣表達不滿，江啟臣23日受訪表示，將會和立院黨團三長約吳斯懷懇談。江啟臣也重申黨內立場，「任何迫害台海安定的這些行為，我們都不樂見」。

然而新冠肺炎疫情，國民黨今天也召集黨內執政15縣市長一同研討防疫對策，但縣市首長卻都沒有參加，原先表明會親自出席的台東縣長饒慶鈴，最後也未現身會場，僅派縣府機要出席。引發外界黨主席叫不動黨籍縣市長的質疑，江啟臣則緩頰說，因為現在疫情嚴重，所以才請縣市長坐鎮第一線防疫。

江啟臣 國民黨 疫情

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