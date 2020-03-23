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跟江啟臣會談 饒慶鈴：國土規畫應顧及台東發展需求

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
饒慶鈴建議國民黨能建議中央政府對台東的國土規畫能做調整，以利台東發展。本報資料照片
饒慶鈴建議國民黨能建議中央政府對台東的國土規畫能做調整，以利台東發展。本報資料照片

台東縣長饒慶鈴今天上午出席國民黨主席江啟臣召開的縣市長會議，會中她除針對新冠疫情報告台東縣目前的防疫措施並提出建言，也希望黨能建議中央政府對台東的國土規畫能做調整，以利台東發展。

饒慶鈴說，台東有非常豐富富山河、海洋等自然資源，她認同這些珍貴的自然資源必須被保護，過去中央不論是民進黨或國民黨執政，立場都是台東的自然資源要保護，所以不能開發，但站在地方的角度，她希望在保護台東的自然資源時，要顧及台東也需要發展，讓台東在兼顧自然資源保護的同時，也能適度發展農業與觀光。

她說，她就任台東縣長一年多，發現有些原住民青年回到部落卻無土地可耕作，因為現在土地用分區管制，有些部落有居住事實，但未劃定農地，未來國土計畫法將取代區域計畫法，她希望爭取非原住民保留地的管制能放鬆，讓部落青年回到部落也有土地可耕作。

台東 原住民 饒慶鈴

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