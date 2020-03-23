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忽視單耳、單眼障礙者 衛福部遭糾正ICF做半套

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
監委王幼玲(左)、楊芳婉(右)。記者賴于榛／攝影
監委王幼玲(左)、楊芳婉(右)。記者賴于榛／攝影

我國2012年起實施身心障礙者鑑定，納入世界衛生組織「國際健康功能與身心障礙分類」（ICF），但監委調查發現，衛福部至今仍只採用醫師所做的「身體功能及結構」鑑定結果，未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，導致有實質需求的身心障礙者，例如單耳或單眼功能障礙者，無法取得身心障礙者資格與相關服務，批評衛福部做半套並提出糾正案。

「身心障礙者權益保障法」在2007年大幅修正，並自2012年起實施身心障礙者鑑定及福利服務需求評估等兩項重大新的制度，過去主要由醫生決定16大障礙類別，更改為ICF八大類身心障礙類別（BS碼），並納入活動參與及環境因素（DE碼）的考量，且非醫生評估而是由醫院組成專業團隊評估；福利部分也得由地方社政主管機關籌組專業團隊討論。

但監委楊芳婉、王幼玲調查發現，新制上路後，衛福部卻只採用BS碼，也就是只採用醫師所做的「身體功能及結構」鑑定結果，加上身心障礙補助與身心障礙服務的提供是與鑑定結果綁在一起，造成有實質需求的身心障礙者，無法跨過鑑定門檻或限於障礙等級，無法取得所需的福利服務資源，例如單耳或單眼功能障礙者，就是受限於BS碼的門檻，無法取得身心障礙者資格與相關服務。

王幼玲說，有研究報告顯示，障礙者是否真的遇上障礙的因素，並非只看疾病跟損害，而是這個疾病跟損害是否導致他們無法平等參與社會，而為了讓身心障礙者平等參與社會，應該要破除環境上的阻礙，還有提供輔具，衛福部應當依法將DE碼納入對障礙等級的判定，並逐步檢討配套，調整依照障礙者及其家庭的實際需求提供補助及服務，落實聯合國身心障礙者權利公約所要求的人權模式。

楊芳婉則批評，修法後，我國顯然未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，個別經驗、需求、活動參與、社會環境等因素造成障礙者的障礙狀況，在現階段鑑定制度的執行，形同口號，完全不符合人權，與身權法當初修正目的有極大落差。

衛福部 人權 醫師

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