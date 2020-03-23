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中央地方雙向溝通 江啟臣：開會和拜訪縣市長同步進行

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者季相儒／攝影
國民黨主席江啟臣。記者季相儒／攝影

國民黨今在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，由於防疫當前，黨中央要求縣市長應留在崗位上坐鎮第一線，原本要出席的台東縣長饒慶鈴改由代表出席。主席江啟臣表示，開會的目的是落實建立與地方的溝通平台，未來也會透過網路通訊的方式交換意見，他也在這兩周拜訪縣市長，同步雙向溝通，明天將走訪中彰投、周四去竹苗。

江啟臣表示，一周前立院黨團就針對地方制度法、國土計畫法進行討論，加上紓困條例已通過執行，黨中央需要了解民情反應。他指出，尤其民進黨立委在地方制度法提出要廢鄉鎮代表選舉，這些都嚴重關乎地方政府的立場，立法院負責修法討論與提案更需要了解地方態度。雖然現在有疫情但立法院議程仍在進行，因此黨中央也才召集開研討會了解地方立場。

對於縣市長未親自前來被質疑江啟臣叫不動縣市長。江澄清這是誤會，疫情當前，每個縣市長防疫工作壓力都很大，也擔心疫情擴大，必須超前布署。所以由他親自拜訪各縣市與縣市議會，直接跟縣市長見面，以研討會以及拜會的形式做雙向溝通、交換意見。

江啟臣說，明天他將走訪中彰投、周四赴竹苗，希望在最短時間內跟縣市長請益，了解地方想法；在實質工作上請智庫舉行研討會，在第一時間了解地方態度，目的是落實地方與中央之間的快速反應，對外立場一致，也表達黨中央重視地方的態度，希望訊息能夠確實上達黨中央，確保地方有感施政。

媒體詢問，今天饒慶鈴未出席，是否黨中央認為應該也請代表來就好？江啟臣表示，現在是防疫關鍵時期，不能說請縣市長要來參加工作層級的研討會，縣市長應該坐鎮在第一線負責督導防疫工作，所以請他們留在崗位上。

江啟臣 疫情

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