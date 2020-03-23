【重磅快評】長照護理師確診 顯示台灣第二波疫情警報

疫情指揮中心昨天告知十六例新確診病患，指揮官對疑自桃園第156例高度憂心，這位來自長照中心的護理師照護數十名安養的老人，他們都是感染新冠病毒的超高危險群。指揮中心或許一直不敢碰觸安養院這一塊，但問題既已揭開，不能不審慎面對。

這確實是警訊。近兩個月的防疫應對，不管是境內，或阻絕境外入侵，都有章有法，也都打得進退有序，但對台灣眾多老危終老的安養院這一塊，始終不敢碰；不但人數眾多，且安養方式幾乎與防疫作為背道而馳。

桃園這家安養院有53名安養老弱，如此龐大的照護量，其實是都會區安養院的常態；家裡狹小的環境，窘迫的謀生需求，老人家送到安養院是常有的選擇。

台灣地區長照的需求量非常大，衛福部的統計，截至去年底約一千一百所，約有五萬多老者在院內安養。平均一位照護員的責任照護量六人，吃飯、更衣、餵藥、把屎、把尿…極其繁重，因而外籍移工受雇比率極高；遇上家人一年探視不兩次，安養老人家就等同棄養。

一千多所安養院所良寙 不一，少數大企業興辦的「養生村」環境不錯，但入住保證金接近千萬，每月伙食、水電等支出也要約三萬元，不是一般退休老人能擔負；何況養生村雖然獨門獨戶，但村里活動老者還是推著輪椅齊聚一堂，疫情氾濫時是危險動作。

絕大多數社區裡的養護中心、護理之家環境當然不理想，狹小的空間，老人很少離開床位，護理、社工人員很有限，完全依靠服務員照顧；服務員照護量超過負荷，可想的應對是 「一動不如一靜」，老入安養院民對環境毫無抵抗餘地，對可能病毒來襲，沒有抵禦餘地。

瘟疫來襲時其實安養院非常不適合安養。近半個月，美國中壯一代最常做的是把安養院的長者接回家，因為安養院感染病毒風險很高，又沒有足夠醫療，不如接回家進房間隔離，至少安全性比養老院高。

比較台灣的安養環境，空間一定不能與美國比，更小、更窄，密切接觸的病毒感染風險，一直不是政府健康、長照單位敢正視的；請不要忽視台灣都會區至少有五萬老弱擁擠在安養院，任一次病毒襲擊，都會有可觀的死亡。