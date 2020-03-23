影／黨祭出考核 吳斯懷改口:共機持續性繞台當然是挑釁

國民黨立委吳斯懷在立法院的表現屢被外界檢視，他日前的書面質詢稿內容，提到共軍軍機繞台行為，在法理上並不算挑釁，又再度引起各界的批評。吳斯懷今（23號）上午出現在立法院時趕緊改口澄清說，這時候媒體不需要斷章取義，如果共機是持續性的繞台當然是挑釁，他只是希望國人對防空識別區（ADIZ）、對領空有正確的認知，吳斯懷更大讚國防部目前的回應非常的正確，共機有來就公布讓民眾知道，並有各種伴隨的措施。

但國民黨中央對吳斯懷的言行相當頭痛，昨文傳會主委王育敏表示，黨中央不排除要建立考核機制，讓不分區立委能夠謹言慎行。吳斯懷面對黨中央祭出考核機制，強調他當然有信心，因為他是忠貞的國民黨黨員，仍然會依據黨中央及黨團的規範，來行使職權。