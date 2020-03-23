環保署員工確診影響立院開會 蔣萬安：快制定SOP因應

環保署員工確診，讓立法院社福衛環委員會一度暫停會議，直到疾管署派員說明後才恢復會議進行。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，應可以繼續開會，遵重召委決定。但他也呼籲立法院應趕快制定SOP，供確診案例發生後，能夠即時因應並做妥適的處置。

防疫指揮中心上午派員向部會官員及立委清楚說明對環保署確診同仁的處置措施，以及風險評估。對於立法院委員會是否因此要暫停開會，蔣萬安表示，立法院議事能否順利進行，涉及到國家體制的運作，一定要兼顧部會首長、立委、立院同仁及助理的健康安全，他呼籲立法院應該趕快制定SOP，供確診案例發生後，能夠即時因應並做妥適的處置。