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江啟臣：會找吳斯懷懇談 不分區提名及評鑑列黨務改革
國民黨不分區立委吳斯懷日前在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發爭議。國民黨主席江啟臣上午表示，他會找黨團三長與吳斯懷好好懇談；對於不分區考核機制，會放在黨務改革中一併討論。
吳斯懷昨發布新聞稿指出，對於遭特定媒體及人士刻意斷章取義他深感遺憾；而對於國民黨中央昨表示共軍應該收斂，吳也表示認同。不過他仍認為，政府有必要考量是否每次都發布此訊息，避免引發民眾及社會不必要的緊張。
對於吳斯懷稱共軍繞台不算挑釁，江啟臣強調，黨中央已在第一時間表達立場，對於任何破壞台海安定的行為都不樂見且反對，加上防疫當下，任何舉動都不是現階段人民所樂見的，只會徒增兩岸對立跟反感，呼籲共軍要有所克制，兩岸需要的是對話不是激化。
昨天文傳會主委王育敏提出不分區考核機制，江啟臣表示，不分區立委從提名之初就有很多人關注，未來他會和黨團三長約吳斯懷懇談聊一聊，且在制度上剛好在進行黨務改革，不分區提名作業甚至在立院表現評鑑，應該一併設計，會放在黨務改革中一起討論。
對於有基層抱怨吳斯懷發言，江啟臣說，基層的確有很多聲音，主要是關心黨的形象，希望黨內從政同志包含立委要謹言慎行，言行要為人民所期待，國民黨既然要接地氣跟人民站在一起，發言質詢或提案都要站在人民這邊。
對於吳斯懷的發言造成國民黨民調下滑，江啟臣說，因素很多，但最不想看到民調下跌，希望黨員先進和立委大家好好表現，反映民意跟人民站在一起，相信民調會上升。
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