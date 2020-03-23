中投、婦聯3釋憲案卡黨產 林峯正：黨產條例沒違憲

不當黨產委員會主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產調查、處理追徵情形報告」。面對綠委質疑黨產會追徵績效不彰，林峯正說，「我們很努力，但不敢說滿意」。

林峯正說，黨產追徵，除訴訟外，只要有一、二位法官提出釋憲進度就會停下來。林說，他不認為黨產條例有違憲，但對於審理進度牛步化，目前法官聲請釋憲的案子，中投案有兩件、婦聯會一件，但因為大法官釋憲已停留一年半，黨產會也希望法官快有結果，因很多證據都需要在法庭攻防。

林峯正說，法官判決停止執行，常以金額過大恐無法返回、無公益性為理由，但不當黨產是否涉及公益？可以討論，這就是基本價值的問題。

民進黨立委管碧玲說，聲請釋憲的法官不符合人民期待，也不符合法理，黨產條例當然是符合重大公益。管也問林峯正，「你不扮黑臉，難道要蔡總統扮黑臉？」、「政治氛圍變了，我們還在佛系什麼？」要求黨產會應該更進一步讓社會知道，這是重大公益事項，應該讓社會知道公平正義在哪裡。

林峯正說，目前追徵不當黨產返還財產的768億元，除中影公司外，其他財產都凍結中。林說，之所以無法凍結中影公司認定的不當黨產，是因法院認為中影公司是營運的公司，所以無法凍結，黨產會會聲請再審。另外也有三個案子正聲請撤銷停止執行。

民進黨立委賴惠員提到，國發院土地爭議，黨產會認定涉及不當黨產，但北市府卻還發建照給元利建設，林峯正說，黨產會下個月初會再次舉辦聽証。賴問林峯正，國發院土地案是否黨產會最後落款也是「洽悉」？林表示，不會，預計下月初應該辦聽證，相關證據成熟就會做出行政處分，等委員會決議就會做出行政處分。

民進黨立委沈發惠質疑，黨產會績效不佳主要卡在司法訴訟、釋憲不下來；另外，就是地方政府不配合，做成的行政處分不認定。例如北市府先前發國發院土地建照，就是「看黨產會沒有(台語)」。

沈發惠質疑，黨產會績效不彰還有就是「洽悉」的案子太多，黨產會竟還同意中投、裕台可以進行部分土地標售案，林豐正表示，之所以同意標售，都有經過衡量、調查，「洽悉」指的是備查之意。

林峯正提到，黨產會的第一個任務是先認定是否為附隨組織不當黨產，目前也凍結多筆財產；第二階段則是去認定財產是否為不當取得，但這階段要很清楚提出證據，詳細調查後做成處分。