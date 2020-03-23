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共機繞台爭議 吳斯懷改口：若持續性當然算挑釁
中共軍機日前繞台演練，國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢認為「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發外界議論。吳斯懷今天首度現身，改口說「如果持續性當然算挑釁」，也大讚國防部作法很正確。
吳斯懷今天在立法院接受聯訪，被問到為何中共軍機繞台演練不算挑釁？吳斯懷說，「沒有所謂不算挑釁的問題」，只是在法理上做全民國防教育說明，他也非常認同國民黨團聲明，共軍在防疫期間的做法是非常不恰當的挑釁行為，只是希望國人對於領空有更正確的認知。
吳斯懷說，在此時挑起這些議題毫無意義，個人發言或質詢稿要看完完整說明，必須要有正確認知才能確保國家安全，不讓人民恐慌。
在所謂的正確認知下，共機巡台到底算不算挑釁？吳斯懷說，如果持續性當然算挑釁，國防部目前回應也非常正確，有來就公布讓民眾知道，若再超越相關規範就會有各種伴隨措施，國防部做得很好，他也非常認同。
至於國民黨將對不分區做考核機制，吳斯懷說「很好」，本來就要對委員做評價，這是非常正面的事。
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