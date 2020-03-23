快訊

請勿感染大猩猩！非洲生態與人類病毒「蝴蝶效應」

東奧／加拿大不派隊 體育署長：不輕易跟進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共機繞台爭議 吳斯懷改口：若持續性當然算挑釁

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國民黨不分區立委吳斯懷。記者吳姿賢／攝影
國民黨不分區立委吳斯懷。記者吳姿賢／攝影

中共軍機日前繞台演練，國民黨不分區立委吳斯懷書面質詢認為「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發外界議論。吳斯懷今天首度現身，改口說「如果持續性當然算挑釁」，也大讚國防部作法很正確。

吳斯懷今天在立法院接受聯訪，被問到為何中共軍機繞台演練不算挑釁？吳斯懷說，「沒有所謂不算挑釁的問題」，只是在法理上做全民國防教育說明，他也非常認同國民黨團聲明，共軍在防疫期間的做法是非常不恰當的挑釁行為，只是希望國人對於領空有更正確的認知。

吳斯懷說，在此時挑起這些議題毫無意義，個人發言或質詢稿要看完完整說明，必須要有正確認知才能確保國家安全，不讓人民恐慌。

在所謂的正確認知下，共機巡台到底算不算挑釁？吳斯懷說，如果持續性當然算挑釁，國防部目前回應也非常正確，有來就公布讓民眾知道，若再超越相關規範就會有各種伴隨措施，國防部做得很好，他也非常認同。

至於國民黨將對不分區做考核機制，吳斯懷說「很好」，本來就要對委員做評價，這是非常正面的事。

國防部 國民黨 中共 吳斯懷

延伸閱讀

「共機繞台不算挑釁」吳斯懷質詢惹議 藍擬考核不分區

林為洲要找江啟臣溝通吳斯懷 黨中央不排除考核不分區

共軍繞台不是挑釁？吳斯懷喊冤：遭斷章取義深感遺憾

吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 黃珊珊怒嗆：真是夠了

相關新聞

【重磅快評】長照護理師確診 顯示台灣第二波疫情警報

疫情指揮中心昨天告知十六例新確診病患，指揮官對疑自桃園第156例高度憂心，這位來自長照中心的護理師照護數十名安養的老人，...

影／吳釗燮：網路上不實謠言 已移請司法機關處理

外交部長吳釗燮上午在立法院外交委員會受訪表示，網路近來流傳台灣出口口罩援贈友邦或送口罩給日本等訊息，吳釗燮表示有些不實謠...

環保署員工確診影響立院開會 蔣萬安：快制定SOP因應

環保署員工確診，讓立法院社福衛環委員會一度暫停會議，直到疾管署派員說明後才恢復會議進行。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，...

江啟臣：會找吳斯懷懇談 不分區提名及評鑑列黨務改革

國民黨不分區立委吳斯懷日前在書面質詢中指共機繞台行為，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發爭議。國民黨主席江...

中投、婦聯3釋憲案卡黨產 林峯正：黨產條例沒違憲

不當黨產委員會主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產調查、處理追徵情形報告」。面對綠委質疑...

共機繞台爭議 吳斯懷改口：若持續性當然算挑釁

中共軍機日前繞台演練，國民黨不分區立委吳思懷書面質詢認為「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，引發外界議論。吳思懷...

傳日本欲納台灣加入CPTPP 吳釗燮：持續密切聯繫

日本媒體日本經濟新聞報導，傳包含台灣在內的多個亞洲經濟體可望納入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部長吳釗...

黨產會討黨產3年多僅取回千萬 林峯正：卡釋憲訴訟中

行政院不當黨產委員會主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產之調查、處理追徵情形報告」。林峯...

死刑被選擇性執法 孫大千批：個人理念凌駕法律

因應近來所發生的隨機殺人事件，立法院司法及法制委員會今將討論廢死相關議題。前立委孫大千在臉書質疑蔡政府，說好的依法執行死...

「共機繞台不算挑釁」吳斯懷質詢惹議 藍擬考核不分區

國民黨不分區立委吳斯懷在書面質詢指共機繞台行為，在法理上不算挑釁，引發爭議，遭國民黨緊急切割，更不排除研議考核機制。國民黨立院黨團總召林為洲說，會找黨主席江啟臣一起和吳溝通。吳斯懷昨發布聲明，指遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，他深表遺憾。

觀察站／禁止酬庸 只是禁止別人？

行政院長蘇貞昌最近要求回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股或國營事業董事長，雖以「破除酬庸」之名，卻引發民進黨內派系不滿，政治風暴一觸即發。台水董事長魏明谷突然請辭，更讓過去長期結盟的「新蘇連線」起了微妙變化。

蘇揆宣示禁酬庸 魏明谷請辭掀波

行政院長蘇貞昌最近提出回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長，被形容為「破除酬庸」。但屬新潮流系的彰化縣前縣長魏明谷日前突發聲明辭去台水董事長，數名新系要角私下為魏感到不平，尤其前立委段宜康在臉書發聲，更被聯想與蘇揆最近的人事安排有關。

熱門新聞

圖表看疫情／男高音多明哥自爆確診 梅克爾接觸染疫醫生居家隔離

出國爭議燒到指揮中心 張上淳兩兒急發道歉聲明

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

張上淳兒被爆出國滑雪FB曬照 醫怒：嚴重打擊醫護士氣

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。