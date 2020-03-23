傳日本欲納台灣加入CPTPP 吳釗燮：持續密切聯繫

日本媒體日本經濟新聞報導，傳包含台灣在內的多個亞洲經濟體可望納入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部長吳釗燮今上午在立法院受訪時表示，我方就此事一直與日方保持密切聯繫，日方態度也一向對於台灣參加CPTPP持歡迎態度；但由於疫情正在燒，此事有放緩的跡象。

吳釗燮表示，目前尚未開放CPTPP第二輪參加國家的申請，因此無法提出申請。在還沒開放之前，每個國家都有開放非正式的諮商，台灣在這個層面上與所有會員國都有密切的意見交換，接下來在參與CPTPP這件事上，希望能有更好的進展。

針對我援贈口罩給友邦，吳釗燮表示，每個友邦都有不同需求，他們是因地制宜，也去看當地能採購的數量，每個地方數量看起來也都不太一樣。除了口罩，有些友邦也希望有其他醫療物資或能協助他們蓋臨時醫院，外交部會針對不同國家的狀況，提供不同協助。至於核准出口日本的花粉症口罩，是日方對台採購，不在台灣限制出口的項目。

吳釗燮表示，針對各友邦因地制宜、就地採購的層次上，若口罩足夠國內使用，接下來不排除能出口到其他國家，但目前還沒走到這個地方。

吳釗燮今赴立法院外交國防委員會進行專案報告並備詢。外交部報告指出，隨著近來全球疫情升高，政府確實接收到很多相關訊息或提議，包括海外購買口罩非常困難，盼政府提供或販售當地我國籍留學生等所需防疫物資。

外交部表示，政府正就提供海外我國籍留學生等國人口罩等防疫物資事，進行內部研議討論，包括邀集相關部會盤點需求等。政府會全盤考量，排定優先順序，將有限 的防疫物資做最有效的分配與運用，儘可能照顧到更多國人的需求。