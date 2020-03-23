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黨產會討黨產3年多僅取回千萬 林峯正：卡釋憲訴訟中

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
行政院不當黨產委員主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產之調查、處理追徵情形報告」。記者／林麗玉
行政院不當黨產委員主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產之調查、處理追徵情形報告」。記者／林麗玉

行政院不當黨產委員會主委林峯正今天列席立法院內政委員會報告「政黨及其附隨組織不當取得財產之調查、處理追徵情形報告」。林峯正表示，黨產會成立至今三年半，已做出16項處分，截至目前，政黨及其附隨組織應移轉之土地面積共計約11萬2000平方公尺，應返還之其他財產價值合計約760億元，其中實際取得約1200餘萬元，並有5320萬6000元提存於法院，合計約6500餘萬元。

民進黨立委沈發惠質疑，黨產會目前追徵760多億元，竟僅實際取回1200餘萬元，比例僅千分之一點五。林峯正表示，目前確實所有案件都在法院訴訟中，但因我國為法治國家，有權利訴訟，許多追徵財產都卡在訴訟中，另外爭訟案件也有提出釋憲案，成為法定停止執行的事由。

黨產會109年預算遭立法院凍結兩目兩案，包括一般行政項下「基本工作維持」的「一般事務費」遭凍結20分之一，黨產會109年一般事務費編列406萬7000元，比108年增加70萬元；另外，國外旅費也被凍結10萬元，須向內政委員會提出書面報告書後，始得動支。今天林峯正列席委員會提出調查、處理追徵情形報告。

林峯正表示，黨產會成立至今三年半，一共舉辦23場聽證、3場預備聽證，並依照調查情形做出16項處分，截至目前為止，政黨及其附隨組織應移轉之土地面積共計約11萬2000平方公尺，應返還之其他財產價值合計約760 億元，其中實際取得約1200餘萬元，並有5320萬6000元提存於法院，合計約6500餘萬元。

林峯正表示，黨產會做成的行政處分，包括認定中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司、中國青年救國團、中華民國婦女聯合會、中影股份有限公司及中國廣播股份有限公司、財團法人民族基金會、財團法人民權基金會及財團法人國家發展基金會等九個附隨組織。

至於追回的財產部分，主要有國民黨應移轉其所持有之中投公司及欣裕台公司之股權為國有，價值約計272億860萬元；婦聯會應移轉合計388億1240萬元之財產為國有(含現金約375億元、股票市值約6億元、土地約2673平方公尺及建物約2692平方公尺)；中廣公司應移轉10餘萬平方公尺土地及699平方公尺建物為國有，另向中廣公司追徵77億3100萬餘元；向國民黨追徵轉帳撥用國有房地，舊中央黨部及大孝大樓之價額共計約27億8500萬元。

黨產會 立法院

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