死刑被選擇性執法 孫大千批：個人理念凌駕法律

因應近來所發生的隨機殺人事件，立法院司法及法制委員會今將討論廢死相關議題。前立委孫大千在臉書質疑蔡政府，說好的依法執行死刑呢？連死刑都不敢執行，還有什麼資格向台灣人民保證，會建立一個完善的「社會安全網」。

孫大千指出，從上一次在選舉前夕，民進黨政府為了騙取選票，心不甘情不願地執行過一次死刑，到現在為止，沒有任何的下文。難道又要等到下一次選舉前夕，才會忽然想到應該要依法執行死刑嗎？

孫大千表示，台灣大多數的民意都不支持廢除死刑，同時在刑法的規定當中也沒有廢除死刑。如果經過司法體系的審理後判決死刑，最後仍然能夠被選擇性的執法，這很明顯的就是把個人的理念信仰，凌駕於國家的法律制度之上。過度強調保護加害者的人權，某種程度就是變相的犧牲了善良民眾的人權。