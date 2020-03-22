傳新潮流為魏明谷抱不平 魏明谷有話說

自來水公司董事長、前彰化縣長魏明谷18日閃辭董事長，卻也傳出新潮流同志為他抱不平，魏明谷今天表示，要辭董事長是他自己的意思，他認為時間到了，不過當董事長講求的是管理和決策，他認為自己有把效率和新氣象帶進台水，若說董事長一職是酬傭，對他並不公平。

由於行政院長蘇貞昌最近下令政治人物不准再擔任官股企業董事長，被解讀為「禁止酬庸」，而魏明谷18日在自己臉書感性po文，宣布「給自己最好的生日禮物—圓滿告辭」，也讓各界嘩然。

也傳出有新潮流黨內大老為魏明谷抱不平，魏明谷今天說，請辭是志願的，認為自己已完成階段性任務，也想陪陪85歲老父親和妻子，辭呈遞出還未批准，下周應會確定。

魏明谷說，他很感謝一年來因為擔任台水董事長，也讓他全省走透透，了解各地水情，讓他更接近民眾，也希望讓台水更有效率。

「很感謝大家的關心」對於各界猜測是不是被逼退，魏明谷說，長官有長官的想法，不過他是自願請辭，但他也強調自己的專業，不是只有懂自來水才能當董事長，「王永慶一開始也不懂石化產業啊，但卻能開創石化王國」，很多事是要交給技術幕僚，領導階層要做的是管理和決策，要人給人，要經費給經費。

至於會不會再出來選縣長，魏明谷說，離下屆縣長選舉還久，看看二年後的環境變化再說。