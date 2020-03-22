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李四川駁斥為補選準備 他強調戶籍仍在新北板橋
罷韓團體發起的高雄市長韓國瑜罷免案，目前處於第二階段連署書核對作業期，若成案，最快6月中旬舉行投票，若罷免成功要辦市長補選，行政院副院長陳其邁被視為綠營最大公約數，藍營這方，副市長李四川呼聲高。李駁斥此一傳聞，他說，戶籍仍在新北板橋，沒做參選準備。
李四川說，韓市長的團隊是一體的，「罷免韓國瑜就是罷免李四川」，若韓市長被罷免，他的副手卻選市長，這道理說不通，「放這話的人，別有居心」。
李四川說，韓市長帶領團隊兢兢業業拚市政，市長主持市政會議時常提醒團隊，別受罷免等事件干擾，要一級主管帶領團隊持續專心於市政，讓民意來公評。
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