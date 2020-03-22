快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

捐贈尼加拉瓜口罩？外交部：就地採購援贈

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中國媒體「今日海峽」在臉書引述尼加拉瓜19日報導，指「中國台灣」向尼加拉瓜捐贈口罩等防疫物資。圖／取自今日海峽臉書
中國媒體「今日海峽」在臉書引述尼加拉瓜19日報導，指「中國台灣」向尼加拉瓜捐贈口罩等防疫物資。圖／取自今日海峽臉書

中國媒體「今日海峽」在臉書引述尼加拉瓜19日報導，指「中國台灣」向尼加拉瓜捐贈口罩等防疫物資。對此，我外交部說明，尼國人民及媒體完全了解該批援贈來自台灣，中國意圖混淆國際視聽，外交部會持續籲請尼國媒體注意正確使用我國正式國名。

外交部指出，我國駐尼加拉瓜大使館18曰透過尼國衛生部合作的醫材廠商，緊急就地採購防疫用口罩，以協助尼國政府對抗武漢肺炎疫情，尼國政府對我國政府及人民在疫情蔓延之際，患難相助，均表達誠摯的感謝。

外交部表示，尼國人民及當地媒體Digital 19等，完全瞭解該批援贈來自台灣，中國意圖混淆國際視聽，外交部與駐館會持續籲請尼國媒體注意中國上述意圖，並正確使用我國正式國名，同時對中國一再在國際社會打壓台灣的暴行予以強烈譴責。

根據Digital 19報導內文，使用為我國正式國名República de China (Taiwán)。

外交部 尼加拉瓜 疫情

延伸閱讀

獨／馬國男星出門買口罩遭嗆 坦言為這件事後悔來台

網傳口罩出口巴拉圭假訊息 竹科工程師遭逮

台灣出口口罩援助巴拉圭？警方約談發假訊息網友

違法賭場不防疫 三重警免費送口罩給賭客覺得很浪費

相關新聞

專家之子控禁出國違憲 陳時中：年輕人有年輕人的想法

中央流行疫情指揮中心頒布醫護人員禁止出國相關規定，不過近日有陸續有媒體報導，現職為台大感染科住院醫師的指揮中心專家諮詢小...

捐贈尼加拉瓜口罩？外交部：就地採購援贈

中國媒體「今日海峽」在臉書引述尼加拉瓜19日報導，指「中國台灣」向尼加拉瓜捐贈口罩等防疫物資。對此，我外交部說明，尼國人...

江啟臣南下拜訪黃敏惠、張麗善 為15縣市研討會暖身

國民黨主席江啟臣規劃兩周內走訪國民黨執政的15縣市首長，他今南下拜訪嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆等，...

民眾黨頻出風坡 黨內人士：盼像長麻疹 改革後免疫

民眾黨創黨不到一年，粉絲人數大減，還發生前中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳緋聞、與王浩宇密謀負面選戰等風波。黨內人士表示，的確對黨傷害大，現在爆出總比選前爆發好，就像出麻疹，希望可以讓與黨理念、路線不合的人提前離開，之後就可免疫，並提醒黨員謹守正直誠信。

民眾黨重振形象 選黨代表採積分制

台灣民眾黨在年初立委選舉搶下灘頭堡，但近期因黨員不倫戀重傷黨形象，為重振黨形象，民眾黨正研擬黨章修改，打造北市府、立法院、黨中央的「府院黨」鐵三角，強化黨組織架構，並由國會主導議題，超前部署2022選戰。

檢討黨團補助費 國民黨擬強化網路宣傳

國民黨立法院黨團傳出人事異動，國民黨團書記長蔣萬安說，這次人事調整是盼加強戰力，未來新媒體經營、政策論述等，都會強化；針對黨團補助費或可作為助理獎金等用途，蔣萬安表示黨團成員有很多想法，形成共識後就可來做。

江啟臣號召15縣市長防疫 僅1人出席

國民黨中央明天邀15個執政縣市在智庫舉辦「共渡疫情、國土安居」研討會，僅台東縣長饒慶鈴出席，讓新主席江啟臣領導能力受到質疑。國民黨文傳會主委王育敏說，智庫是邀請15縣市「代表」出席，聽取地方意見，沒有要求首長親自與會。江啟臣也將持續拜訪國民黨執政縣市首長行程，預計本周走完西台灣。

政黨補助費不被監督陋習多 常爆爭議

立法院政黨補助費因缺乏監督機制，支應屬於黨團書記長職權，多年來形同黨鞭「小金庫」。國民黨過去曾傳出以黨團補助費結餘款，送每位藍委一台平板電腦，引發熱議。

【重磅快評】從火箭看核廢料 蔡英文的道歉太假了

台東南田部落科技養蝦竟「種出」火箭，東南一隅的蘭嶼達悟族人望著彼岸的南田部落，可能有「又來了」的感覺，甚至猛然驚醒，蔡英...

影／比阿里山櫻王人氣高 洪秀柱笑：可能大家同情我

嘉義縣阿里山目前是櫻花季，國民黨前主席洪秀柱日前也與嘉義市前議長蕭淑麗等人來阿里山工作站前看「櫻王」，未料洪秀柱一現身，...

國民黨23日研討會 邀執政縣市討論防疫國土計畫

國民黨智庫23日將邀請國民黨執政的15縣市，進行「共渡疫情，國土安居」研討會，國民黨文傳會主委王育敏今天說，主要針對紓困...

蘇揆下令禁酬庸引風暴？新潮流不滿魏明谷「被請辭」

各部會相關官股企業董事長大搬風，據悉，行政院長蘇貞昌最近下令政治人物不准再擔任官股企業董事長，形同「禁止酬庸」，但桃勤公...

熱門新聞

圖表看疫情／義增793死再創單日新高 全球確診數破30萬例

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

直播／新冠肺炎增16例確診 13例境外移入、3本土

義大利新冠肺炎增793死再創單日新高 累計53578確診

鋼鐵派留美學生返台 近17小時不吃、不喝、不上廁所

新加坡鎖國！所有短期旅客不准入境或轉機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。