捐贈尼加拉瓜口罩？外交部：就地採購援贈

中國媒體「今日海峽」在臉書引述尼加拉瓜19日報導，指「中國台灣」向尼加拉瓜捐贈口罩等防疫物資。對此，我外交部說明，尼國人民及媒體完全了解該批援贈來自台灣，中國意圖混淆國際視聽，外交部會持續籲請尼國媒體注意正確使用我國正式國名。

外交部指出，我國駐尼加拉瓜大使館18曰透過尼國衛生部合作的醫材廠商，緊急就地採購防疫用口罩，以協助尼國政府對抗武漢肺炎疫情，尼國政府對我國政府及人民在疫情蔓延之際，患難相助，均表達誠摯的感謝。

外交部表示，尼國人民及當地媒體Digital 19等，完全瞭解該批援贈來自台灣，中國意圖混淆國際視聽，外交部與駐館會持續籲請尼國媒體注意中國上述意圖，並正確使用我國正式國名，同時對中國一再在國際社會打壓台灣的暴行予以強烈譴責。

根據Digital 19報導內文，使用為我國正式國名República de China (Taiwán)。